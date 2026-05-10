ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯತ್ನ: ಬಾಲಕಿ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ </p>.<p>ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಲರುವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೆನ್ಮಲ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾನೀಶ್ (46) ಎಂಬಾತ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. </p>.<p>ತಾತನ ಜೊತೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿ.ಎಸ್.ವೀಣಾ ಎಂಬುವರು ಬಾಲಕಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲು ವೀಣಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಬೋಗಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾನೀಶ್ ಕರೆತರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಣಾ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಗೆ ಆತ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಎಂದು ವೀಣಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಾನೀಶ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೀಣಾ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>