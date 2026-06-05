ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಗಡಿ’ ಯೋಜನೆ; ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

<p><strong>ಅಗರ್ತಲಾ: ‘</strong>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತ್ರಿಪುರಾದ ಲಂಕಮುರಾ ಗಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಹುಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಡಿ ಯೋಜನೆ’ಯ (ಚತುರ್ಭುಜ ಭದ್ರತಾ ಗ್ರಿಡ್) ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಏಳೆಂಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ 6 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಗಡಿಯನ್ನು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು. </p>.<p class="bodytext">‘ಮಾನವ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ’ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ’ಮಾನವ, ಮಾದಕವಸ್ತು, ಖೋಟಾ ನೋಟು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<p class="bodytext">‘ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. </p>