ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ: ಮಲಯಾಳ ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾ ಕರೆ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಲಯಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾರಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರಾ ಅವರು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಶಾಂಪೂಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇವು ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರಾ ಅವರು ಇದನ್ನು 'ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>