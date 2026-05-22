Explainer: ಜಿರಳೆಗಳಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಯಂಗ್ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್

<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ (ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ) ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಶ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಯುವಕರು ‘ಜಿರಳೆ’ಗಳಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೈತ್ಯ ‘ಜಿರಳೆ’ಯೊಂದು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೈಗವಸು, ಕಸದ ಚೀಲಗಳ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ‘ಜಿರಳೆ’ಗಳು (ಯುವಕರು) ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. </p><p>ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಮೀಮ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೈರಲ್ ಜೋಕ್ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಯಮುನಾ ನದಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ‘ಕೆಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಜಿರಲೆಯಂತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಈ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.</p><p>ಇದರ ನಂತರ ನಡೆದದ್ದು ಮೊನಚಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<h2>ಏನಿದು ವಿವಾದ?</h2><p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಮೇ 16ರಂದು ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ‘ಜಿರಳೆ’ಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರು. </p><p>‘ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ’ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಕೀಲ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ‘ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಜಿರಳೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ತಾವೇ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಆರ್ಟಿಐ) ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. </p><p>ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಯಾರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p>.<h2>ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?</h2><p>ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ‘ಜಿರಳೆ’ಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಯುವಕರು ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ದಶಕಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದರು.</p><p>ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಯಮುನಾ ನದಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು 3,596 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 641 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p><p>'ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್' ಕೂಡಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಮುನಾ ನದಿಯ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಡೀ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 2ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ನದಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಶೇಕಡ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಜನರನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸದ ಚೀಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<h2>ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ...</h2><p>ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ, ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗಿತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬ, ಪ್ರವಾಹ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ವರದಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಹೆಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬರುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p><p>ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಯುವಕರ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುವಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕರು ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಕಸದ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶವು ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p>.<h2>ಸಿಜೆಐ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ...</h2><p>ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ‘ಜಿರಲೆ’, ‘ಪರಾವಲಂಬಿ’ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯಿಂದ ಅತೀವ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಓದಿ ನೋವುಂಟಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ, ನದಿಯ ದಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ದೈತ್ಯ ಜಿರಳೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು.</p>.<h2>ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ... </h2><p>'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಕಥೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಕ್ರಿಯತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತಲೆಮಾರೊಂದು ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಜನರನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವು ದೆಹಲಿಯು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತುರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ವಾದವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯುವಕರು ಮುಂದಾದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶವು ಸಮಾಜದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p> 