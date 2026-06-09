ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಾರತ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಾಗದು: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದವರ ಪಾಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪವು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ.ಎಂ ಯೋಗಿ, ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್’ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಡಿಎನ್ಎ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾಮಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಯು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ‘ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ಕೂಡ ಒಂದು. 2009, 2011ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಭಾರತ ನಿರಾಶ್ರಿತ ತಾಣ ಆಗಬಾರದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>