ಸೋಮವಾರ, 1 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ

ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ, ಲಖನೌ
Published : 1 ಜೂನ್ 2026, 13:23 IST
Last Updated : 1 ಜೂನ್ 2026, 13:23 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
ಗೋವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯ ಟೀಕೆ
ಒಂದೆಡೆ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಿಲುವು ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜ್ನೋರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ
ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ, ಗೋವಿನ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗೋವಧೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬೇಡಿಕೆ
ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮೌಲಾನಾಗಳು ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶುವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿ: ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್‌ ಒತ್ತಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿ: ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್‌ ಒತ್ತಾಯ
ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿ: ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್‌ ಒತ್ತಾಯ
Yogi AdityanathCow

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT