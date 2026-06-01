ಗೋವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
ಗೋವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯ ಟೀಕೆ
ಒಂದೆಡೆ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಿಲುವು ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಬಿಜ್ನೋರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ
ಬಿಜ್ನೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ, ಗೋವಿನ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
• ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗೋವಧೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
• ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬೇಡಿಕೆ
ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮೌಲಾನಾಗಳು ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶುವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
