ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಯಿತು: ಚಡ್ಡಾಗೆ ಎಎಪಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸೌರಭ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಚಡ್ಡಾ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಟುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಇಂದು ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪಕ್ಷವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2023ರಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ, ಉದಯಪುರದ ತಾಜ್ ಲೇಕ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಎಎಪಿ ಭ್ರಷ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ: ಚಡ್ಡಾ ಟೀಕೆ</strong></p><p>ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ‘ನನ್ನ ಯೌವನದ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಕೆಲವು ಭ್ರಷ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಏ. 24 ರಂದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಎಎಪಿ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಾಹ್ನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಉಳಿದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ,</p>