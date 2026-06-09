ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ: ಯೂಸುಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತರಾಟೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 3:13 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 3:13 IST
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