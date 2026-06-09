<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಸಂಸದ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುನಿತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಎನ್. ರೇ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪಠಾಣ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯದೇ, ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ.</p><p>‘ನೀವು ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?’ ಎಂದು ಪೀಠವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ’ ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಅವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: </strong></p><p>ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿಯು ತಾಂಡಲ್ಜಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮುಕ್ತ ವಸತಿ ನಿವೇಶನವಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 2012ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ತಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ವಡೋದರಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ, ಪಠಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>