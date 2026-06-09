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Homenewsindia news

ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ: ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಫೋಟ ಯಶಸ್ವಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಏಕ ಕೊಳವೆ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:22 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:22 IST
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ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌ ಮನೋಜ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್‌ ಗಡ್ಕರಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌ ಮನೋಜ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
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