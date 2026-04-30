ಜುಬೀನ್‌ ಗರ್ಗ್‌ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಶ್ಯಾಮ್ಕಾನು ಮಹಂತ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಹಬ್ಬ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಂತ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶರ್ಮಿಲಾ ಭುಯಾನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಂತ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋದರು. ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.</p>