ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎತ್ತರ: ಸಿ.ಎಂ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ

<p>ಅಥಣಿ: ‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 519 ಅಡಿಯಿಂದ 524 ಅಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಗೇಟು ಮುರಿದು 3 ಟಿಎಂಸಿ ಯಷ್ಟು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದರೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಡೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 110 ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 5 ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೊಕಟನೂರಿನಲ್ಲಿ 210 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 110 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವ ಹಾಗೂ 260 ಕಿ. ಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿನಾಯಕ ಬಾಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್ ಮಾಯಣ್ಣವರ, ಎ.ಬಿ. ಚೌಗಲಾ, ಜಗದೀಶ ದಳವಾಯಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಸ್ಕಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ಗುಮ್ರಾಜ್, ಬಾಳಪ್ಪ ಗುಮ್ರಾಜ್, ನಾತಗೊಂಡ ಪಾಟೀಲ, ಅರ್ಜುನ ನಾಯಿಕ, ಶಿವು ನಾಯಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಿ. ವ್ಹಿ ಸಂಪಣ್ಣವರ, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-21-523565959</p>