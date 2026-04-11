ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನನ್ನ ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಶಶಿಧರ ಬಿದ್ದಾಡಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನವರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಪವನಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಇದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರ ಸೈಫ್ ಖಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಭರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಅಶುತೋಷ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವೇ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶುತೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಶುತೋಶ್ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್, 'ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಶುತೋಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಕೋರಿಕೆ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ 16ರಂದು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಸೈಫ್ ಖಾನ್ ಪರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ ನವ್ಯಾಶ್ರೀ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.