ಶೋಷಣೆ, ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಾದ

ಆನೇಕಲ್: ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಅಗತ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಗಿಸಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ 43ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿರಾಂ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಶೋಷಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಜನರು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಹುಜನರು ಒಂದಾದರೆ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಕೀಲ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ್, ಕೆ.ಸಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಮು, ನಾಗರಾಜ್, ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ, ವಸಂತ್, ಸೂಲಯ್ಯ, ಮುನಿರಾಜು, ಗೌತಮ್ ವೆಂಕಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಕೋಲೆಬಸವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುನಿರಾಜು, ಬಾಬುಶೇಖ್, ಬಲರಾಮ್, ಪ್ರೇಮ, ರಾಜು ಮೌರ್ಯ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>