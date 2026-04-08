ಒಳ ಮೀಸಲು ವರದಿ: ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆರೋಪ

ಆನೇಕಲ್: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಬಳ್ಳೂರು ಮುನಿವೀರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾವಲಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು, ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಮೈಕೋ ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾವಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸುರೇಶ್ ಪೋತಾ, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ರಮೇಶ್, ಪುಷ್ಪರಾಜು, ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್, ಬಳ್ಳೂರು ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಇಗ್ಗಲೂರು, ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-15-1592134948</p>