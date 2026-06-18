ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

‘ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
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ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ನೀಡಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
– ಎಸ್‌.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ
Election CommisisionAnganavadi WorkersVoter list

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