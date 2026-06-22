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Homenewskarnataka news

‘ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ’ಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ₹ 5 ಕೋಟಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಅಂಕೇಗೌಡರ ಸಂಗ್ರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಜಾಗ, ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:05 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:05 IST
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