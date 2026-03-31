ದೇವೇಗೌಡ ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ: ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್‌.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಕೋರಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ 1990ರವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಅವರ ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪಿನ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಮುದ್ರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೆರವು ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿತ್ರಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: ಇ–ಮೇಲ್:drkrishnahn@gmail.com. ಮೊಬೈಲ್:9844088832</p>