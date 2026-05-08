ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ‘ಚಿಪ್’ ಕಂಪನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಭೂಹಂಚಿಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಚಿಪ್' ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ 'ರಿಯಾಯಿತಿ' ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ₹3,600 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಧನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಎಫ್ಎಸ್ಐ) ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಚದರಡಿಗೆ ₹1,288 ರಂತೆ ಲೀಸ್ ಕಂ ಸೇಲ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿ) ಅಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ನೀತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 140 ಎಕರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ₹3,600 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹433.72 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ₹780 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಚದರಡಿಗೆ ₹1,288ರ ದರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರ