ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರದಿ ನೀಡಿ: ಅಶೋಕ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:01 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:01 IST
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