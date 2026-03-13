ವಿಧಾನಸಭೆ: ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್ ಗರಂ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳು ಬರದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ 130 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 50 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದವು. 'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಾದರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲೆಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಕಿದರು.

ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.