ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ

<p>ಬನಶಂಕರಿ (ಬಾದಾಮಿ): ’ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಾವೂ ಅದೀವಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಡುವಬಹುದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ದೇವಾಂಗ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದೇವಾಂಗ (ನೇಕಾರ) ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ 36 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೂ ತಯಾರಿ ಅದೀವಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವು ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೀಲಿಕೈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಯಾರು ಹಿತವರು ನಮಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರರ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಫಲರಾಗಲು ಸಂಘನೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ರಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ, ಎಸ್.ಜಿ. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ, ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಹೇಮಕೂಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೀಠದ ದಯಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ 36ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ತುಲಾಭಾರ ನೆರವೇರಿತು. ದಯಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುಪೀಠ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಮತಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ವಣಕಿ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇವಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೇಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಯಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ 36 ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಯರು ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಾದ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ಎಂ.ಬಿ. ಹಂಗರಗಿ, ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಆರ್. ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಶೋಕ ಹನುಮರಡ್ಡಿ, ಮುರುಗೇಶ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ಜಿ. ತಿಪ್ಪೇಶ, ಭಾಸ್ಕರ್, ಗಣೇಶ, ಎಂ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜನಾರ್ಧನ, ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಂಕಣ್ಣ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಉಮಾಶಂಕರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-19-732509703</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>