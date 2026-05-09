‘ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಲೆ ಅರಳಿಸಿ’

ಬಾದಾಮಿ: 'ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಯುವಕರು ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧನೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಐ. ಬಾರಾವಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ 'ವರ್ಣ ಶ್ರೀ' ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಳಗೇರಿ ಹಕ್ಕಾಪಕ್ಕಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನೇಶ ಬಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಭೂತನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತಿ ಗಣಾಚಾರಿ, ಬಸಮ್ಮ ನರಗುಂದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಲದಿನ್ನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾವೇರಿ ಪೂಜಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಂಚಗಾರ, ಬಶೀರ್ ವಾಚಮೇಕರ್, ಅಶ್ವತ್ಥ ಶಿಲ್ಪಿ, ಎ.ಟಿ.ನಾಗಠಾಣ, ಜಿ.ಟಿ. ದೇವರಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>