ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಸದಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ, ₹6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಗರಣ ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ದರೋಡೆಕೋರರ ಸರಕಾರ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ40 ರಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶೇ60 ರಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು</p>.<p>'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 8 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ₹8.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹8.50 ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1.44 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಿಜಾಮರನ್ನೇ ದೂರಬೇಕಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ, ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ, ಶಾಸಕರಾದ ಸುನೀಲಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>