ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಯತ್ನಾಳ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮ ಪರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ. ಹಿಂದುಳಿದ, ಲಿಂಗಾಯತ, ದಲಿತ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೋತಿಲ್ಲವಾ? ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೂ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಚರಂತಿಮಠರಿಗೂ, ನಮಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪವಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ