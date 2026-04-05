‘ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸಿ’

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುವುದು ಹೋಗಲಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಚಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ100ರಷ್ಟು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ70ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ65ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ27ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿತು. ಅದರಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಥನಾಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಸರಾಸರಿ ₹60ಕ್ಕೆ ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ₹103ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಗಳು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ₹10,672 ಅನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸು ತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅವರು ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ, ಬಸವಪ್ರಭು ಸರನಾಡಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-19-1592015194</p>