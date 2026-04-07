ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಹಿತ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ 30 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು, ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು 27 ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೀರೇಶ ವಿಭೂತಿ, ಜಂಬಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>