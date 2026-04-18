‘ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ನರಗುಂದ ಚಲೋ 20ಕ್ಕೆ’

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಏ.20ರಂದು ನರಗುಂದ ಚಲೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನಮಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಟೀಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕ್ಷಮೆ, ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿರುವುದು ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಏ.20ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿ, ಬಸವಣ್ಣ, ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಭಕ್ಷ ಜಮಾದಾರ, ಶೇಖರ ಕಾಂಬಳೆ, ಬಸಪ್ಪ ದಂಡಿನ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಸುಂಕದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>