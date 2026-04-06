‘ಬಿಟಿಡಿಎ ಅಕ್ರಮ; ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಾನತು’

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಾನತಾದರು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟಿಡಿಎ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ₹17 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ₹630 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದ್ದಿದ್ದೆವು. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೂ ನಾವೇ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದ್ಧತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಗಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಚಂಢೀಗಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೂಮಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹24 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ₹30 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಹೋದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಿಂದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.