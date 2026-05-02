‘ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಏಜೆಂಟ್’

<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಸುಂದರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ, ಸಿಐಟಿಯು, ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್, ಎಐಎಡಬ್ಲ್ಯುಯು, ಡಿವೈಎಫ್ಐ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನೋತ್ಸವ’ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪುಚ್ಚಲಪಲ್ಲಿ ಸುಂದರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಲಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಪಿ. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘1886ರ ಮೇ 1ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಷಿಕಾಗೊದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್, ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗುಲಾಮರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಅಂಚೆ, ವಿಮೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಮುಸ್ತಾಫ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಂಪು ವಂದನೆಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಎಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎನ್.ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಚ್.ಎ.ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ, ಡಿ.ಟಿ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಅಶ್ವಥ್ಥನಾರಾಯಣ, ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರಾಜಶೇಖರ, ಸೋಮಶೇಖರ, ಬಿ.ಎಚ್. ರಫೀಕ್, ರಶೀದ್ಖಾನ್, ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ, ಅಬೂಬಕರ್, ರಾಮಾಂಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-16-431324053</p>