<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಭಾರತವನ್ನು 'ನರಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿ ಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, 'ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತವನ್ನು 'ನರಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀವೊಬ್ಬ 'ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>'ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೆರಳು ತೋರಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ರುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆರಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>