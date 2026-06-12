Krishi Mela 2026: ಅ.14ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಈ ಬಾರಿ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ?

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳವು ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ ಬದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಳವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದು ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದಡಿಯೇ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2026ನೇ ಕೃಷಿಮೇಳವನ್ನು ‘ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ‘ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಸ್.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಆಧರಿತ ಆರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು. ಕಂಪೆನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿವೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ. </p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>