ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

Krishi Mela 2026: ಅ.14ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಈ ಬಾರಿ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2026 ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 6:37 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 6:37 IST
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ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ

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