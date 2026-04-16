ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಮಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಸೇನೆ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಮಾರು 385ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಪಾಸಣೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಮೂಳೆ, ಕೀಲು, ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ, ಪ್ರಸೂತಿ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಜಿ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ್, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲೇಶ್ ರಾವ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ, ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ, ಬತ್ತಲಾಯೂರು ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣೋಜೀರಾವ್ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>