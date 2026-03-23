2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸರ್ಕಾರ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್‌

<p><strong>ಮದ್ದೂರು (ಮಂಡ್ಯ):</strong> ‘2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ, ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದರೆ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಏ.ಕೆ.47 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀವಿ’ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>ನಗರದ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿವಿಧ ಹಿಂದುತ್ವಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಬಲಿದಾನ ದಿವಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಹಿಂದುತ್ವಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. </p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಯಿಂದ ‘ಹೊಸ ಹವಾ’ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ-ನೆಹರು ಯುಗ ಮುಗಿಯಿತು. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ನಮಗೆ ಹೀರೋಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p><p><strong>ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ:</strong></p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಐ.ಬಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಯತ್ನಾಳ್, ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಪುರದ ರಾಜು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕದಲೂರು ನವೀನ್, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p><p><strong>‘ಗುಲಾಮಿ ರಕ್ತವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ವೀರ ರಕ್ತ’</strong></p><p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಗುಲಾಮಿ ರಕ್ತವಲ್ಲ, ವೀರ ರಕ್ತ ಎಂದು ನೆನಪಿಸುವವರು ಬೇಕು. ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾರು ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮನ ಪರಿಚಯವಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬಲಿದಾನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಯೋಧರ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಅರೆದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p><p><strong>‘ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಂಚು’</strong></p><p>‘ಹಿಂದೂಗಳ ತಲೆ ಕಡೀತೀವಿ ಅಂದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಜಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>'ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಭಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರಿ, ನೀವು ಮದ್ದೂರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಲಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದು ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>