ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅವಮಾನ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: '</strong>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅವರ ನಿಲುವು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2034ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು 2023ರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 2029ಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷವು ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>