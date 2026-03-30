ಹಿಂದಿ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ, ದ್ವಿಭಾಷಾನೀತಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ok. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಹೊರಟ್ಟಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: 'ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ, 1961ರಿಂದ ಇರುವ ಅಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಾ' ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲದೇ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದುವ ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ಉರ್ದು, ತಮಿಳು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದರು.</p>