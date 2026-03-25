ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್‌ ನೀಡಲು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸೂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗುರುವಾರ (ಮಾ.25) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಇರುವಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಭಾನಾಯಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, 'ಭೀಮಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನೋಡಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಾದ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೀಮಾರಾವ್ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹಕ್ಕು ಭಾದ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಬೀದರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಚೇರಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಚೇರಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ, ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಶೀಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ ಅವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ' ಎಂದು ಬೋಸರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.