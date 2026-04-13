ವೇತನ–ರಜೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 129 ತಜ್ಞವೈದ್ಯರು, 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಯಮಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ 10 ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಂತೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನದಂಡ ಗಳ (ಐಪಿಎಚ್ಎಸ್) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ