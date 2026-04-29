ಸಿ.ಎಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ದೂರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, 2023ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ (ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ನೂರಾರು ಕರೆಗಳು ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಪದೇ–ಪದೇ ಕರೆಗಳು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>