ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಬುಧವಾರ ನೀಡಿ, 'ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಇವತ್ತುಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು–ಮೂರು ಲೋಡ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಜನರು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರು ತಯಾರಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್ನಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗಮ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ 85 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ಜಾನಕಿರಾಮ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>