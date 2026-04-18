ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕೋ–ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮುಕುಂದ್ ಅಭಯಂಕರ (89) ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ಅವರು ವಯೋ ಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 9 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಎಫ್ಸಿಯುಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು.