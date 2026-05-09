‘ಕೂತವನದೇ ಕುರ್ಚಿ, ಬಿಡಿಸಲಾಗದು’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಸಿ.ಎಂ ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತವಂದೇ ಕುರ್ಚಿ, ಒದ್ದವಂದೇ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಆಗೋಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ‘ಸಹಕಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೌಧ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಯಂತಾಗಿರುವ ‘ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ’ದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರತ್ತ ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಗುಮುಖ ದಲ್ಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕುರ್ಚಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಯವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತು ಆಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದೇ ಕುರ್ಚಿ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರದ್ದೇ ಚೆಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ನೀವು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲರು 45–50 ವರ್ಷ ದಿಂದ ಸಹಕಾರ ವಲಯದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಟಿಎಪಿಸಿ ಎಂಎಸ್ಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿವನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-51-1833014787</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>