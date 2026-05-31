ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗಾಗಿ ಕಾದುನಿಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಸು ವಿಚಲಿತರಾದಂತೆ ಕಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಜತೆಗಿದ್ದ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಳ್ಳಾಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಜೋರಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಗೇಟಿನತ್ತ ನೋಟ ನೆಟ್ಟರು. ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ತದೇಕಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕೆಲವರು ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಕ್ಷಣ ನಿಂತರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು ಕಾರಿನವರೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕಾರಿನ ಮುಂಬದಿಯ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ತಾವು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತರು. ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಭವನದತ್ತ ಹೊರಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>