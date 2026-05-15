ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

'ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರದ ಔಷಧಗಳ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇ-ಸಹಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರದ ಔಷಧಗಳ ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ₹1.85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಔಷಧ ಸಗಟು ವರ್ತಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಔಷಧ ವರ್ತಕರಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

'ಮಾದಕ ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ'

'ನೂತನ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾದಕ ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೊದಲು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಔಷಧದ ಚೀಟಿ ಅನುಸಾರ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾ ಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರೋಗಿಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು, ಔಷಧ ಚೀಟಿಯ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಮಾದಕ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಜನೌಷಧ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ'

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,321 ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 230 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 35 ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರದ ಬಗ್ಗ