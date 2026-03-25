ಬುಧವಾರ, 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ | ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧ: ಇವಿಎಂ ಬದಲು ‘ಮತಪತ್ರ’ ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ, ಸಭಾತ್ಯಾಗದ ನಡುವೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:14 IST
ಮತಪತ್ರದ ಗೋಪ್ಯತೆ ಖಚಿತಪ‍ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತದಾರರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಸೂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ
ಇದು ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತುಆರ್‌. ಅಶೋಕ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
