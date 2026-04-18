ತಡೆ ಆದೇಶ ರದ್ದು: ಅಬಕಾರಿ ಇ–ಹರಾಜು ಹಾದಿ ಸುಗಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ, ರದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ 569 ಪರವಾನಗಿಗಳ ಇ-ಹರಾಜಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಇ-ಹರಾಜಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಯಮ 12ರ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನಿಯಮಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಮಾನ್ಯ ವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ನಿಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ 477 ಸಿಎಲ್-2ಎ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು 92 ಸಿಎಲ್-9ಎ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೂಮ್ ಸನ್ನದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 569 ಪರವಾನಗಿ ಗಳನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 13ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಎಸ್.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, 2025ರ ನ.25ರಂದು ಇ-ಹರಾಜಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು.