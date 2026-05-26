ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ; ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು, ರೈತರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

'ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಣ, ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 2030ರವರೆಗೆ ನೀತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಶ್ವರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಬ್ರೂವರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಾರ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸುವ ಬದಲು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಂಟಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-4-1221101525