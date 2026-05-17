ಬೆಂಗಳೂರು: ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹420 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಚ್ ಇ–ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸೈಕ್ಲರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಬೇಗ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ 127 ಖೊಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ₹2,384 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಖೊಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ₹2,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ 25 ಟ್ರಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ, 20 ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಇತರರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಕೆಎಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಚ್ ಇ–ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸೈಕ್ಲರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>