ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ತಂದೆಯದ್ದೇ ಹೊಣೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 'ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತಂದೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ಹೇರಿಕೆ ಸಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ನಿ (44) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಮನ್ಮಥರಾವ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2024ರ ಜುಲೈ 2ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಪತಿಯು (49) ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ₹15 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರದಂತೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹70 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪಾವತಿಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪತಿಯು ಅದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಪತಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ, ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ₹25 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅರ್ಜಿದಾರ ದಂಪತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು 2005ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ದ್ದರು. ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 12 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದ ಪರಿಣಾಮ ಪತ್ನಿ 2022ರಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಾಂಶ, ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂಬುದು ಪತಿಯ ವಾದ.