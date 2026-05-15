‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯದೇವ: ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದ ಮೈ.ಚ. ಜಯದೇವ ಅವರ ಕುರಿತ ಕೃತಿಯು ಸ್ತುತಿಗಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರ ಕಾರ್ಯವಾಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಧ್ಯೇಯ ಜೀವಿ: ಬದುಕು– ನೆನಪು ಕೃತಿಯ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಯದೇವ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಬದುಕೇ ಮಾದರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜಯದೇವ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗದೇ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಅವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಅವರು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆ-ನುಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಎಂದೂ ಕಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದುಡಿದು ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿದರು' ಎಂದರು.

'ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಾವೇ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಕನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಲೇಖಕರಾದ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾ.ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ₹ 300

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-4-1960908815