ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ: ಮಹೇಶ ಜೋಶಿಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಕಸಾಪ) ಜತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಪದದ ಜತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ–ಕನ್ನಡಿಗ–ಕರ್ನಾಟಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಸಾಪ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಡಿ ನೀವು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.